حكومة الوحدة تعلن عدد المؤسسات الرسمية التي تعمل بمناطق الفيضانات

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الثلاثاء، أن مالا يقل عن 36 مؤسسة تابعة لأجهزتها التنفيذية تعمل في المناطق المنكوبة من الفيضانات شرقي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الحكم المحلي، رئيس فريق الطوارئ والاستجابة السريعة بدر الدين التومي خلال لقائه الثلاثاء نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا جورجيت غانيون، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

وذكر البيان أن “الجانبين ناقشا تنسيق جهود الإغاثة ودعم عمليات التعافي بالمدن المنكوبة (من الفيضانات شرقي البلاد)”.

ويأتي ذلك “في إطار التواصل المستمر بين حكومة الوحدة الوطنية والبعثة الأممية لتبادل المعلومات والخبرات في إدارة الأزمة”، وفق ذات المصدر.

ونقل البيان عن التومي قوله إن “الحكومة تعمل على الأرض بالمناطق المنكوبة من خلال مالا يقل عن 36 مؤسسة حكومية تابعة لأجهزتها التنفيذية”.

وأشار إلى أن “خطة الحكومة تسير في ثلاثة مسارات مترابطة في مقدمتها مواصلة أعمال البحث والإنقاذ وانتشال الجثث والاستمرار في تقديم الخدمات الإغاثية، ثم تقييم الأوضاع وتحديد الأوليات المرحلية، ويليها التعافي وإعادة الإعمار”.

وأفاد التومي بأن “عمليات الاستجابة تسير بشكل جيد في مختلف المجالات، سواء في مجال البنية التحتية أو في المجال الصحي والبيئي، أو في مجال إعادة الحياة التعليمية، وكذلك مجال الشؤون الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي للمتضررين”.