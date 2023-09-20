خلال 24 ساعة.. زلازل تهز مصر وليبيا وتونس

هزت سلسلة من الزلازل الضعيفة والمتوسطة السواحل الجنوبية للبحر المتوسط، وتحديدا في مصر وليبيا وتونس، بحسب ما أفادت هيئات حكومية في هذه الدول الثلاث.

زلزال يهز مدينتين في تونس

وكان آخر الزلازل التي تم تسجيلها، ذلك الذي ضرب مدينتين ساحليتين في تونس، وبلغت قوته 3.8 درجة بحسب مقياس ريختر.

وقال المعهد الوطني للأرصاد الجوية إن زلزالا بقوة 3.8 درجة ضرب مدينتي سوسة والمنستير الساحليتين في تونس اليوم الأربعاء.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين أو حدوث أضرار.

ووفقا للصفحة الرسمية للمعهد الوطني للرصد الجوي، فقد سجلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي رجة أرضية اليوم الأربعاء، في على الساعة 03:35 دقيقة بالتوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3.8 درجة على سلم ريختر بالمركز الذي حدد حسب التحاليل الأولية ب 35.84 درجة خط عرض وبـ10.7 درجة خط طول، وذلك قبالة ساحل مدينتي سوسة والمنستير، وقد شعر بها مواطنو الجهة.

زلزال يضرب مصر

وفي مصر، أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية، اليوم الأربعاء، وقوع هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر.

وأفاد المعهد في بيان، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، سجلت هزة أرضية على بعد 265 كيلومترا شمال غربي محافظة مرسى مطروح بشمال غربي مصر.

وأضاف أن الزلزال وقع الساعة 04:33 بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش)، وشعر بها سكان غالبية المحافظات.

وأوضح المعهد إنه لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة، أو عن خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

هزة أرضية شمالي ليبيا

وإلى الغرب من مصر، سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، الأربعاء، هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر بمنطقة في البحر المتوسط، تبعد نحو 70 كيلومترا عن مدينة طبرق شمال شرقي ليبيا.

وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة، التي سجلت في الساعة 03:33 صباحا بتوقيت ليبيا، كانت على بعد 69 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق 10 كيلومترات.

وسجلت الهزة الأرضية، فجر اليوم الأربعاء بتوقيت ليبيا، ويبعد مركزها 281 كيلومترا عن مدينة مرسى مطروح المصرية، وفق تقديرات المركز المنشورة على موقعه الإلكتروني.