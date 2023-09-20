فيديو : تفاعل واسع مع ردة فعل مؤثرة لأم محاصرة في درنة بعد عثور ابنها عليها

تتواصل تداعيات الفيضانات والسيول التي شهدتها ليبيا، على خلفية إعصار “دانيال” الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي، وما أظهرته المشاهد التي وثقت هذه الكارثة.

يا أمي أنت حيه

حيين أنتم

حييين ونموت دونك

حيه علي كبد الام 💔 الحمد لله اللي لم شملهم 🤲 #درنة pic.twitter.com/hBoUuNo1OQ — Salem Almanaay (@Salem_Almanaay) September 15, 2023

وكان أحد هذه المشاهد الإنسانية، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، من مقطع فيديو مؤثر من مدينة درنة الواقعة شرقي البلاد، لشاب ينادي على والدته التي حوصرت بين الأنقاض.

وكان الابن يطمئن على حالتها ليعرف إذا ما كانت لا تزال على قيد الحياة أم لا، ليأتيه صوتها تطمئن عليه أيضا رغم حصارها بين الأنقاض.

وعندما سمع صوتها، كان يتردد بخوف حتى أخذته الفرحة وصاح: “أمي حيّة”، وطلب منها الهدوء ليتمكن من إخراجها وإنقاذها.

ولم تستطيع الوالدة من كبح غريزة الأمومة وخوفها على أبنائها، رغم وجودها تحت الأنقاض، وردت على نجلها الذي نادى عليها قائلا: “يا أمي أأنت حية؟”، وبعد لحظات تجيبه قائلة: “هل أنتم أحياء؟”.

وتفاعل العديد مع المقطع الذي انتشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنه في العاشر من سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، ما خلف دمارا كبيرا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

المصدر سبوتنيك