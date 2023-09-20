الدبيبة وقائد قوات الأفريكوم يبحثان تداعيات الأوضاع في شرق ليبيا جراء الفيضانات

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بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء في طرابلس، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانغلي، تداعيات الأوضاع في درنة ومناطق شرق ليبيا المتضررة من الفيضانات.

وحضر اللقاء المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، ورئيس الأركان العامة الفريق، محمد الحداد.

وركّز الجانبان، بحسب مكتب رئيس حكومة الوحدة، على تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر حكومة الوحدة وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية.

وأكد الدبيبة، للجانب الأمريكي على أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر، الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة.

وخلال اللقاء تطرق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا، وفق ما ذكر المكتب.