السفارة الأميركية تصدر بيانًا جديدًا بشأن ليبيا

قالت السفارة الأميركية في ليبيا اليوم الأربعاء إن المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند وقائد القيادة الأميركية في أفريقيا الجنرال مايكل لانجلي وصلا إلى طرابلس لعقد لقاءات مع قادة عسكريين وسياسيين ليبيين.

وأضافت السفارة بحسابها على منصة «إكس» («تويتر» سابقا): «نحن ندعم الشعب الليبي في هذا الوقت العصيب ونؤيد الدعوات للوحدة الوطنية بعد المأساة (التي ضربت ليبيا)».

وتابعت: «هذا الصباح قامت الولايات المتحدة بتسليم إمدادات حيوية إلى بنغازي دعما لجهود الإغاثة… سوف نستمر في العمل مع الأطراف الليبية والدولية لتوفير التمويل والإمدادات الحيوية والخبراء لمساعدة من يحتاجون إليها».

وتسبب الإعصار «دانيال» الذي ضرب شرق ليبيا في مقتل الآلاف، خاصة في مدينة درنة، ودمار واسع النطاق.