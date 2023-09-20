الزليطني: من الضروري إقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة

ليبيا – حذر المحلل الاقتصادي على الزليطني، من دخول مؤسسات الدولة على خط ملف إعادة إعمار درنة مع وجود مشروعات إعادة إعمار خلال سنوات سابقة لم يتم تنفيذها عبر الحكومات المتعاقبة، متخوفا من تكرار تجربة الحديث عن مشروعات إعمار جديدة دون وجودها على أرض واقع.

الزليطني عرّج خلال حديثه لموقع “العربي الجديد” على ضرورة معالجة الملف عبر إقامة مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة ومن ثمة تأسيس صندوق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة بشأن إقامة المشروعات بتمويل محلي وخارجي.

وأشار إلى أن المجلس الرئاسي سنة 2015 خصص مليار دينار لتنمية الجنوب، ولكن الأموال لم تصرف بالإضافة إلى تعدد صناديق إعادة الإعمار في برامج الحكومة منها إعادة إعمار مرزق وسرت وبنغازي وسهل كفارة وهي عبارة عن عرض إعلامي فقط.