مباحثات ليبية أمريكية لتنظيم آليات دعم المناطق المنكوبة في المنطقة الشرقية

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانجلي تنظيم آلية الدعم للمناطق المنكوبة شرق ليبيا عبر حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية.

واليوم الأربعاء، وصل الجنرال لانجلي طرابلس، لبحث تداعيات الأوضاع في درنة، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد.

وأكد دبيبة، أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأميركية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة.

وتطرق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا.