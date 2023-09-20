مفوضية اللاجئين: نعمل على تعزيز جهودنا في المناطق المتضررة بشرق ليبيا

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قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها تعمل على توسيع نطاق عملياتها للاستجابة للاحتياجات المتزايدة لآلاف النازحين داخلياً وغيرهم من المتضررين من الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا.

وأكدت المفوضية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الثلاثاء أن فرق المفوضية تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين وعلى رأسهم الهيئة الليبية للإغاثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية وضمان المساعدة الطارئة والسريعة وتوزيع المواد الإغاثية الأساسية على المتضررين.

وأشارت المفوضية في بيانها إلى شحنة المساعدات التي وصلت لمطار بنينا ببنغازي أمس الثلاثاء والتي كانت تحمل على متنها ثلاثة وخمسين طناً من المواد الإغاثية من أحد أكبر مخازن المفوضية في العالم والموجود في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت رئيسة بعثة مفوضية اللاجئين في ليبيا “عسير المضاعين ” أن الوضع على الأرض كارثي ومستوى الدمار هائل ولا يمكن تصوره ، لقد فقد آلاف الأشخاص كل ما لديهم وهم يحتاجون إلى كافة أشكال الدعم للتغلب على هذه المأساة.

وأكدت أن فرق المفوضية تعمل بشكل متواصل لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين وأشارت أن هناك كثير من الأمور المهمة التي ينبغي القيام بها في الأسابيع والأشهر المقبلة لمساعدة المتضررين على تجاوز خسائرهم ومعالجة الآثار النفسية التي خلفتها هذه النكبة المدمرة. وجددت رئيسة البعثة دعوتها للمجتمع الدولي بأن لا يخذل ليبيا في هذه المحنة العصيبة.