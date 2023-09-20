بلدية بنغازي تشكل لجنة لحصر التعديات على مسار وادي القطارة

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شكّل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، اليوم الأربعاء، لجنة تتولى حصر جميع التعديات على مسار وادي القطارة بأسرع وقت ممكن.

ويترأس اللجنة مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة بنغازي وعضوية مدير فرع المنطقة الشرقية بوزارة الموارد المائية ومنسق قطاع الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس غرفة العمليات والطوارئ بالبلدية.

وقال، المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، إن البلدية قد اتخذت جملة من الإجراءات التي تهدف إلى إزالة العوائق في مسار وادي القطارة وتنظيفه وتوسعته بالتنسيق مع فرع المنطقة الشرقية بوزارة الموارد المائي والجهات الأمنية المختصة حرصًا على السلامة العامة والممتلكات العامة والخاصة من أي أخطار يمكن أن تحدث.