تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سديّ درنة

أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة التي راح ضحيتها الآلاف.

وذكر الصور بحسب صحيفة الساعة 24 الليبية أن النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس.

كما طمأن الصور المواطنين الليبين بأن النتائج ستظهر قريبا.

وفي سياق متصل؛ أكد مجلس الدولة الاستشاري في بيان له ان الجلسة الطارئة التب عقدت الأحد الماضي اتفق فيها الأعضاء على المطالبة بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة درنة.

وأبان مجلس الدولة انه تم الاتفاق على إعلان درنة مدينة منكوبة وتشكيل لجنة إدارة أزمة للتواصل بين الأهالي والأجهزة التنفيذية

وأوضح المجلس أيضا انه تم الاتفاق على اتخاذ الإجراءات العاجلة لحل المختنقات القائمة بمختلف أنواعها

كما شددمجلس الدولة علي ضرورة الإسراع في توفير الإمكانيات اللازمة للرعاية الصحية بمدينة درنة