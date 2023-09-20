تفاصيل لقاء رئيس حكومة الوحدة وقائد الافريكوم في وزارة الدفاع بالعاصمة طرابلس

وصل قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال “مايكل لانجلي” إلى طرابلس اليوم، لبحث تداعيات الأوضاع في درنة مع رئيس الوزراء وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير “ريتشارد نورلاند” ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد.

وبحسب بيان نشرته منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، ركز الدبيبة ولانجلي خلال لقائهما، على تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر حكومة الوحدة الوطنية وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية.

وأكد رئيس الوزراء وزير الدفاع على أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة.

كما تطرق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا.