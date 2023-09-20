بنغازي:وصول شحنة مساعدات أميركية لدعم جهود الإغاثة

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا،وصول شحنة مساعدات إلى مدينة بنغازي،في إطار دعم جهود الإغاثة بعد كارثة السيول التي اجتاحت مناطق عدة شرق ليبيا واسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى والمفقودين والنازحين.

وقالت السفارة ان الشحنة تحتوي على مستلزمات حيوية متأتية من مخزنها في دبي،مشيرة الى انها عبارة عن “أغطية، أطقم نظافة شخصية، أغطية بلاستيكية، معدات ملاجئ, وحاويات مياه ليتم توزيعها على المجتمعات المتضررة من الفيضانات تجاوبا مع أمس احتياجاتهم”.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند وقائد القيادة الأميركية في أفريقيا الجنرال مايكل لانجلي وصلا في وقت سابق من اليوم،إلى طرابلس لعقد لقاءات مع قادة عسكريين وسياسيين ليبيين.