القائد العام يستقبل الجنرال الإيطالي “جنارو ڤيكيوني” على رأس وفد رفيع المستوى

استقبل القائد العام للقوات المُسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب “خليفة ابوالقاسم حفتر” في مكتبه بمقرّ القيادة العامة – بنغازي الجنرال “جنارو ڤيكيوني” على رأس وفد رفيع المستوى من الحكومة الإيطالية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات حول تداعيات كارثة العاصفة دانيال،

و نقل الجنرال جينارو ڤيكيوني تعازي الحكومة الإيطالية ومواساتها إلى الشعب الليبي وقيادته في ضحايا الفاجعة التي أصابت مدن الجبل الأخضر والساحل الشرقي.

وأثنى القائد العام خلال اللقاء على جهود ودعم الحكومة الإيطالية المُستمرة حتى هذه اللحظة والمُتمثلة في إرسال فرق الإنقاذ والمساعدات الإنسانية والمعدات الفنية والدعم الطبي واللوجستي.