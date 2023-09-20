الداخلية التونسية: فرقتنا للإنقاذ انتشلت 52 جثة وإجرت 343 عملية إسعاف في درنة

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن فرق الإنقاذ المرسلة إلى مدينة درنة تمكنت من انتشال 52 جثة جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن ومناطق شرق ليبيا مؤخرا.

وأكدت الوزارة – في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني – أن فريق الوحدة المختصة للحماية المدنية التونسية المرسل إلى المناطق المنكوبة شرق ليبيا قام بإجراء “343” عملية إسعاف بالمستشفى المتنقل الذي تم تنصيبه بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، بهدف تقديم الرعاية الطبية الضرورية للمصابين.

كما تم تنفيذ “43” عملية ضخ مياه من المنازل والمحلات التجارية التي تضررت جراء الفيضانات، بهدف استعادة الحياة الطبيعية للمتضررين وفقا لما نشرته وزارة الداخلية التونسية.