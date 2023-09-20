الحويج: ماحدث مع الصحفيين في درنة هو عمل تنظيمي

ليبيا – نفى وزير الخارجية المفوض بحكومة الاستقرار عبدالهادي الحويج منع فريق الأمم المتحدة من دخول مدينة درنة.

الحويج قال في تصريح لمنصة “أبعاد” إن ماحدث مع الصحفيين في درنة هو عمل تنظيمي وهناك الكثير يريدون الدخول للمناطق المنكوبة ولكن أماكن الإقامة محدودة جداً.

وأكد العمل على تمكين صحفيين جدد من دخول المناطق المنكوبة بدلًا عن الموجودين حاليًا لإيصال الصورة لجميع العالم.

وتابع “نحن في سباق مع الزمن بحثاً عن ناجين من الفيضانات والسيول التي اجتاحت درنة ولسنا في سباق للتعامل والظهور الإعلامي”.