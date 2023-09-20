“المنفي” يلتقي “قادربوه” لبحث تداعيات الأوضاع المأساوية في درنة

الوطن| متابعات

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، صباح اليوم الأربعاء بمقر المجلس، رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه“، وذلك لبحثتداعيات الأوضاع المأساوية التي تمر بها مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، نتيجة السيول والفيضانات التي خلّفت خسائر كبيرة فيالأرواح والممتلكات.

وحث الرئيس، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بضرورة متابعة الجهات الخاضعة لرقابتها ولجان الطوارئ المنبثقة عنها بشأن إدارة الأزمة، مؤكداًأن المجلس الرئاسي لن يدخر جهداً في تقديم العون والمساعدة للمدن المتضررة.