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فرق الإنقاذ التونسية: انتشال 52 جثة وإجراء 343 عملية إسعاف في درنة

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تمكن فريق الوحدة المختصة للحماية المدنية التونسية، من انتشال 52 جثة جراء الفيضانات التي اجتاحت مدن ومناطق شرق ليبيا مؤخرا،وفق ما أعلنته وزارة الداخلية التونسية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الفريق التونسي قام بإجراء 343 عملية إسعاف بالمستشفى المتنقل الذي تم تنصيبه بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي، بهدف تقديم الرعاية الطبية الضرورية للمصابين.

كما نفذت فرق الإنقاذ التونسية 43 عملية ضخ مياه من المنازل والمحال التجارية التي تضررت جراء الفيضانات، بهدف استعادة الحياة الطبيعية للمتضررين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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