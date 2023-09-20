الدبيبة يطلع على الوضع الوبائي في درنة والمناطق المجاورة

طرابلس 20 سبتمبر 2023 (وال)- اطلع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبية، على الوضع الوبائي في درنة والمناطق المجاورة، عقب زيارته الميدانية للمدينة للاطمئنان على تطورات الوضع الصحي وتنسيق عمل فرق المركز فيها.

وأكد السائح للدبيبة أن الوضع الوبائي في درنة لا يثير القلق، منوها بسير حملة التطعيم بشكل منظم، وإعطاء الأولوية للأطفال وفرق الإنقاذ.

وأشار السائح إلى توريد الكميات المناسبة من اللقاحات المضادة لمرض الكوليرا والتيفود، وفق حاجة المناطق المنكوبة، موضحا أن الفرق الفنية التابعة للمركز في المناطق المنكوبة يقدر عددها ب 197 عنصرا، انتقلوا جميعا من طرابلس للعمل إلى جانب فروع المركز في المنطقة الشرقية.

ونوه الدبيبة لجهود المركز وتمكنه في ظروف استثنائية من تنفيذ حملة للتطعيمات داخل المناطق المنكوبة، مشددا على ضرورة تعزيز وتيرة العمل وتنسيق آلياته مع جميع المؤسسات في مختلف مناطق البلاد، وتزويد مخازن المنطقة الشرقية بالتطعيمات اللازمة والعمل بمهنية عالية في هذا الملف. (وال – طرابلس)

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