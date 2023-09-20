الأوجلي: ما تمر به ليبيا يستلزم فصل الملفات السياسية عن الوضع الإنساني

ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، إن الوضع الإنساني في درنة والمدن المتضررة من العاصفة، شكل فرصة لإعادة خلط الأوراق من جديد، سواء من الأطراف الداخلية أم الدول الخارجية المتداخلة، مشيرًا إلى أن قطر ليست بمنأى عن ذلك.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “السياق “، أوضح أن التحركات القطرية ليست تعديلًا في السياسة، لأن السياسة القطرية بدأت تتغير منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أن خطوة الدوحة باتجاه ليبيا تأكيد لتغير سياستها، ومحاولة تحقيق مكاسب جديدة، تخدم مصالحها.

وأشار إلى أن ما تمر به ليبيا، يستلزم فصل الملفات السياسية عن الوضع الإنساني، متوقعًا أن يشكل هذا التقارب والود الإنساني بوابة لفتح الملفات السياسية.