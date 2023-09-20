الولايات المتحدة: نقف إلى جانب الشعب الليبي في دعواته إلى الوحدة الوطنية

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمكتبه، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانغلي، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بحضور رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن قائد “أفريكوم” قدم تعازيه الحارة لرئيس المجلس الرئاسي والشعب الليبي في ضحايا درنة ومناطق الجبل الأخضر جراء إعصار دانيال.

وأضاف أن اللقاء بحث تداعيات الأوضاع المأساوية في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، وتنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة وأهمية التنسيق والتعاون مع القيادة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في هذه المناطق والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة بالكامل.

كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوضع الأمني الذي تعيشه دول جوار ليبيا الأفريقية وتداعياته على أمن واستقرار ليبيا، بالإضافة لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

وجدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، دعمه لخطوات رئيس المجلس الرئاسي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا والتقدم المُحرز لعمل اللجنة المالية العليا.

من جهة أخرى قال الجنرال لانغلي، إنه كرر خلال اجتماعه مع رئيس المجلس الرئاسي المنفي في طرابلس، رفقة المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير نورلاند، دعم الولايات المتحدة لجهود الإغاثة الليبية من الفيضانات.

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وأكد أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الليبي في دعواته إلى الوحدة الوطنية في أعقاب المأساة التي شهدها شرق ليبيا.

ووصل الجنرال لانغلي إلى طرابلس اليوم الأربعاء، لبحث تداعيات الأوضاع في درنة، رفقة المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

والتقى لانغلي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، الذي أكد أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأميركية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطق المتضررة والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة.

كما تطرق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا.