ليبيا الان

وزراء الحكومة الليبية يتفقدون سير عملية توزيع المساعدات بمنطقة الساحل الشرقي

تم النشر منذُ 57 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| ليبيا

زار وزير الدَّاخلية اللواء عصام أبوزريبة، رفقة نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، سالم الزَدامة، وَوزير الدولة لِشُؤون مجلس الوَزراء،محمد فرحات، مركز تَوزير الإعاناتْ بمنطقة الساحل الشرقي.

واطلع على سير عملية توزيع الإعانات والمساعدات الضرورية للمُتضرّرين بِطريقة عادلة وَمُنظمة، بالإضافة إلى تَلبية احتياجات المُتطوعين،كمَا تمّت مُراجعة سيّر عمل الأجهزة الأمنية فِي تأمين مركز الإِعانة.

وأعربا أبوزريبة والزادمة عن التزامهما الكامل بتقديم الدعم اللازم للمُتضررين والمساهمة في استعادة الحياة الطبيعية في المنطقة المنكُوبة.

الوسوم

اللواء عصام أبو زريبة المنطقة الشرقيّة سالم الزادمة ليبيا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك