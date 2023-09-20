وزراء الحكومة الليبية يتفقدون سير عملية توزيع المساعدات بمنطقة الساحل الشرقي

الوطن| ليبيا

زار وزير الدَّاخلية اللواء عصام أبوزريبة، رفقة نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، سالم الزَدامة، وَوزير الدولة لِشُؤون مجلس الوَزراء،محمد فرحات، مركز تَوزير الإعاناتْ بمنطقة الساحل الشرقي.

واطلع على سير عملية توزيع الإعانات والمساعدات الضرورية للمُتضرّرين بِطريقة عادلة وَمُنظمة، بالإضافة إلى تَلبية احتياجات المُتطوعين،كمَا تمّت مُراجعة سيّر عمل الأجهزة الأمنية فِي تأمين مركز الإِعانة.

وأعربا أبوزريبة والزادمة عن التزامهما الكامل بتقديم الدعم اللازم للمُتضررين والمساهمة في استعادة الحياة الطبيعية في المنطقة المنكُوبة.