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الرئاسي: المنفي بحث مع قادربوه متابعة لجان الطوارئ بشأن أزمة الفيضانات

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه”.

وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللقاء بحث تداعيات الأوضاع المأساوية التي تمر بها مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، نتيجة السيول والفيضانات التي خلّفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وحث المنفي رئيس هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة متابعة الجهات الخاضعة لرقابتها ولجان الطوارئ المنبثقة عنها بشأن إدارة الأزمة، مؤكداً أن المجلس الرئاسي لن يدخر جهداً في تقديم العون والمساعدة للمدن المتضررة.

ليبيا ، المجلس الرئاسي

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صحيفة الساعة 24

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