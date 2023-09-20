مديرية أمن طبرق تنفي طلب إخلاء مناطق وأحياء بالمدينة لحدوث زلازل

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فنّدت مديرية أمن طبرق، اليوم الأربعاء، طلبها إخلاء مناطق وأحياء بالمدينة لحدوث زلزال فيها.

وقالت المديرية، إنها تنفي ما تناقلته بعض الحسابات على منصات التواصل الاجتماعي بشأن طلبها إخلاء مناطق وأحياء بالمدينة لحدوث زلزال فيها.

وأكدت المديرية، أن الزلزال قد حدث ليلية البارحة عند الساعة 3:30 صباحًا في عرض البحر بمسافة تبعد عن المدينة 75 كيلومترًا شمالاً، حسب مدير مكتب الأرصاد الجوي طبرق.

وقالت المديرية، “نطمئن جميع سكان المدينة والمناطق المجاورة بأن المدينة آمنة ولله الحمد”.

وطالبت المديرية، بعدم الالتفات للإشاعات والصفحات المضللة.