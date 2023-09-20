وزارة الحكم المحلي تتابع سير عمل لجان الطوارئ ببلديات الشرقية

بنغازي 20 سبتمبر 2023 (وال)- عقد وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية اليوم الأربعاء، اجتمع مع مسؤولي وزارة التخطيط والمالية، ورئيس جهاز الحرس البلدي، ووكيل الوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل لجان الطوارئ بعدد من البلديات الشرقية.

والبلديات المستهدفة هي البيضاء وشحات وسوسة والأبرق والقيقب والقبة ومدور الزيتون، وعمر المختار وساحل الجبل الأخضر وجردس العبيد والمرج وتوكرة ووردامة.

الاجتماع عقد بناء على تنفيذ قرار رئيس الوزراء بشأن تخصيص وتسييل ميزانية، لتغطية المصروفات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل التأخير بأي شكل من الأشكال، لمواجهة الأضرار التي خلفها إعصار “دانيال” في شرق البلاد الأسبوع الماضي.

ووجه وزير الحكم المحلي كتابًا لعمداء البلديات بالمناطق المنكوبة والمتضررة، مشددا فيه على ضرورة تقيد هذه المبالغ على بند المتفرقات بالحسابات المحالة. (وال – بنغازي) هـ ش

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