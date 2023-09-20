وزارة التعليم العالي تكشف عن مصير طلاب درنة

ليبيا – قال مدير مكتب شؤون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال علي سالم إن الفيضانات التي شهدتها مدينة درنة تسببت في مقتل عدد أعضاء من أعضاء هيئة التدريس في جامعة درنة، وكذلك مدراء إدارات، وعدد كبير من طلاب الجامعة.

سالم وفي حواره مع “أخبار الآن”، أوضح أن وزارة التعليم العالي، شكّلت لجنة على الفور للتعامل مع هذه الأزمة، من خلال فرق الإغاثة والإعانة، من مدراء الإدارات ونقابة الموظفين التابعة للوزارة، وقدمت الدعم للمتضررين في هذه المناطق، بعد جمعها التبرعات.

وأكد أنه تم تنسيق قوافل طبية من كليات الطب في الجامعات، من أجل تقديم العون، مضيفًا: وصلت فجر الثلاثاء رابع قافلة أرسلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها”.

وأوضح أنه تم تشكيل غرف للطوارئ في جامعتي عمر المختار ودرنة، للتعامل مع المتضررين وأسرهم في المناطق المنكوبة.

وعن وضع الطلاب، قال مدير مكتب شؤون وزارة التعليم العالي، إنه تم فتح الاستضافة والأقسام الداخلية في كل الجامعات الليبية لاستقبال أعضاء هيئة التدريس، والطلاب في المناطق المتضررة، مضيفًا: “أي طالب في هذه المناطق المنكوبة بإمكانها أن يستكمل دراسته في أي جامعة ليبية من خلال تقديم طلب كتابي، وسيتم تمكينه على الفور من المباشرة في استكمال دراسته”.