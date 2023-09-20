التطورات في درنة محور مباحثات المنفي مع قائد “أفريكوم”

إلتقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”الجنرال مايكل لانغلي،بحضور المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، ورئيس الأركان العامة محمد الحداد.

وبحث اللقاء تداعيات الأوضاع المأساوية في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، وتنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة وأهمية التنسيق والتعاون مع القيادة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في هذه المناطق والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة بالكامل.

كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوضع الأمني الذي تعيشه دول جوار ليبيا الإفريقية وتداعياته على أمن واستقرار ليبيا، بالإضافة لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

وجدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، دعمه لخطوات المنفي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا والتقدم المُحرز لعمل اللجنة المالية العليا.