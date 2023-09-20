المنفي وقائد أفريكوم يبحثان عدة ملفات بينها الأوضاع المأساوية في مناطق الفيضانات بشرق ليبيا

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استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال “مايكل لانجلي”، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند.

وقال المجلس الرئاسي، إن لانجلي قدّم تعازيه الحارة للمنفي والشعب الليبي في ضحايا درنة ومناطق الجبل الأخضر جراء إعصار دانيال.

وأضاف، أن الجانبين بحثا تداعيات الأوضاع المأساوية في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، وتنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة وأهمية التنسيق والتعاون مع القيادة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في هذه المناطق والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة بالكامل.

وقال المجلس، كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوضع الأمني الذي تعيشه دول جوار ليبيا الإفريقية وتداعياته على أمن واستقرار ليبيا، بالإضافة لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.