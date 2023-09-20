التومي يناقش مع غانيون تنسيق جهود الإغاثة ودعم عمليات التعافي بالمدن المنكوبة

ليبيا – ناقش وزير الحكم المحلي – رئيس فريق الطوارئ والاستجابة “بدر الدين التومي” وبحضور الناطق الرسمي باسم حكومة تصريف الأعمال “محمد حمودة” مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا “جورجيت غانيون”، والوفد المرافق لها ، تنسيق جهود الإغاثة ودعم عمليات التعافي بالمدن المنكوبة، وفي إطار التواصل المستمر بين الحكومة والبعثة الأممية لتبادل المعلومات والخبرات في إدارة الأزمة.

وأوضح التومي بأن الحكومة تعمل على الأرض بالمناطق المنكوبة من خلال مالا يقل عن 36 مؤسسة حكومية تابعة لأجهزتها التنفيذية، وأن خطة الحكومة تسير في ثلاثة مسارات مترابطة يأتي في مقدمتها مسار مواصلة أعمال البحث والانقاذ وانتشال الجثث والاستمرار في تقديم الخدمات الإغاثية، ثم مسار تقييم الأوضاع وتحديد الأوليات المرحلية ، ويليها مسار التعافي وإعادة الإعمار.

واعتبر أن عمليات الاستجابة تسير بشكل جيد في مختلف المجالات ، سواء في مجال البنية التحتية أو في المجال الصحي والبيئي أو في مجال إعادة الحياة التعليمية وكذلك في مجال الشؤون الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي للمتضررين، كما ناقش اللقاء التحديات الرئيسية التي تواجهها عمليات ايصال وتوزيع المساعدات على مستحقيها الفعليين.