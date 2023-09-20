“حماد” يبحث مع عدداً من ممثلي الشركات المصرية بدء الإعمار في درنة

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، اليوم الأربعاء، عدداً من ممثلي الشركات المصرية بليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن حماد، أكد خلال اللقاء على ضرورة بدء الإعمار في مدينة درنة وضواحيها عقب الانتهاء من عمليات البحث والانقاذ.

وشدد رئيس الحكومة الليبية المكلفة على ضرورة التعجيل بالمشاريع في المدينة، لما لها من أهمية في تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المنكوبة.

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