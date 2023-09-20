ليبيا الان

“حماد” يبحث مع عدداً من ممثلي الشركات المصرية بدء الإعمار في درنة

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة أسامة حماد، رفقة رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، اليوم الأربعاء، عدداً من ممثلي الشركات المصرية بليبيا.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن حماد، أكد خلال اللقاء على ضرورة بدء الإعمار في مدينة درنة وضواحيها عقب الانتهاء من عمليات البحث والانقاذ.

وشدد رئيس الحكومة الليبية المكلفة على ضرورة التعجيل بالمشاريع في المدينة، لما لها من أهمية في تقديم الخدمات للمواطنين في المناطق المنكوبة.

Trending

وزارة التعليم: 114 مدرسة تضررت جراء السيول بشرق ليبيا
Trending

طائرات محملة بالمساعدات وفرق إغاثة.. الإمارات يتصدر الدعم الدولي لليبيا بعد كارثة دانيال






المقال السابقالولايات المتحدة: نقف إلى جانب الشعب الليبي في دعواته إلى الوحدة الوطنية


يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك