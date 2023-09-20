الرئاسي: اللافي التقى “جويلي” وتفقد مقر “اللواء الرابع”

قال المجلس الرئاسي إن عبد الله اللافي عضو المجلس، القائد الأعلى للجيش الليبي، زار اليوم الأربعاء، مقر اللواء الرابع مشاة.

وأضاف المجلس الرئاسي في بيان إن اللافي التقى خلال زيارته بآمر المنطقة العسكرية الجبل الغربي، اللواء أسامة جويلي، وعدد من الضباط، وذلك للاطلاع على أوضاع المنطقة العسكرية.

وتابع البيان: “ناقش القائد الأعلى للجيش، مع آمر المنطقة جهود دعم المؤسسة العسكرية، والاطلاع على عمل الوحدات العسكرية بالمنطقة، وآلية التنظيم العمل بين كل هذه الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية، وفق حدود المناطق كلا فيما يخصه ووفق اللوائح والقوانين والضوابط العسكرية”.

وبحسب البيان، قدم آمر المنطقة العسكرية الجبل الغربي، للافي إحاطة شاملة عن عمل وتدريب كل الوحدات، ومدى التزامها بالضبط والربط العسكري المهني.

وذكر البيان أن اللافي عقب الاجتماع، قام بجولة تفقدية لمرافق اللواء الرابع مشاة، واطلع على بعض التجهيزات والإمكانيات المتوفرة، وتابع جانباً من تدريبات بعض الوحدات العسكرية التابعة له.