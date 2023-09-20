مصرف الجمهورية يعلن المرتبات الجديدة التي تـم إدراجها بحسابات الزبائن اليوم

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، اليوم الاربعاء عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .
مصرف الجمهورية – فرع الكفرة
تم اليوم ترحيل حوافظ الجهات التالية الوارده الينا في حسابات الزبائن…
1/شركة الخدمات العامة شهر 7
2/صندوق التضامن الاجتماعي موظفين شهر 8
3/جهاز الشرطة القضائية شهر 8
4/مصلحة الاثار شهر 8
5/وزارة السياحة شهر 8
6/الادارة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين شهر 7+8+9
7/جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شهر 8
8/المركز الوطني للصحة الحيوانية شهر 8
9/وزارة الحكم المحلي ربيانة شهر 8
مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية
مرتبات ايداعها في حسابات الزبائن
وزارة التعليم بني وليد شهر 8/2023
مديرية امن سرت شهر 8/2023(اسم واحد)
جهاز مكافحةالهجرة شهر 8/2023
المعهد العالي للعلوم والتقنية شهر 8/2023
ادارة المشاة شهر 7/8/2023
مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب
مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن
مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس
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