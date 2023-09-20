مصرف الجمهورية يعلن المرتبات الجديدة التي تـم إدراجها بحسابات الزبائن اليوم

أعلنت عدد من فروع مصرف الجمهورية، اليوم الاربعاء عن المرتبات الجديدة التي تم ادراجها في حسابات الزبائن .

مصرف الجمهورية – فرع الكفرة

تم اليوم ترحيل حوافظ الجهات التالية الوارده الينا في حسابات الزبائن…

1/شركة الخدمات العامة شهر 7

2/صندوق التضامن الاجتماعي موظفين شهر 8

3/جهاز الشرطة القضائية شهر 8

4/مصلحة الاثار شهر 8

5/وزارة السياحة شهر 8

6/الادارة العامة لرعاية اسر الشهداء والمفقودين شهر 7+8+9

7/جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شهر 8

8/المركز الوطني للصحة الحيوانية شهر 8

9/وزارة الحكم المحلي ربيانة شهر 8

مصرف الجمهورية فرع أبوهادي الرسمية

مرتبات ايداعها في حسابات الزبائن

وزارة التعليم بني وليد شهر 8/2023

مديرية امن سرت شهر 8/2023(اسم واحد)

جهاز مكافحةالهجرة شهر 8/2023

المعهد العالي للعلوم والتقنية شهر 8/2023

ادارة المشاة شهر 7/8/2023

مصرف الجمهورية فرع مستشفي القلب

مصرف الجمهورية فرع المنارة زليتن

مصرف الجمهورية فرع المرقب الخمس