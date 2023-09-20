“صحة الحكومة الليبية” توزع الفرق الطبية على المناطق المتضررة

عقد إسماعيل العيضة رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة التابعة للحكومة الليبية اجتماعاً موسعاً مع مديري المستشفيات والمراكز الطبية لوضع خطة وبرنامج عمل للمناطق المتضررة.

ووضعت الغرفة خطة عمل تستمر عدة أشهر لتوزيع الفرق الطبية على مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر.

وتم تنظيم العمل ووضع جدول لتوزيع المهام على مستشفيات درنة على النحو الآتي:

• مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجمهورية يُقوم بتسيير الفرق الطبية بقسم النساء والولادة بمستشفى درنة التعليمي

• مركز خدمات الكُلى بنغازي يقوم بتشغيل مركز خدمات الكُلى درنة

• مستشفى الهواري يقوم بتشغيل قسم الباطنة بمستشفى درنة

• مستشفى الجلاء للحوادث بنغازي يقوم بتشغيل قسم الجراحة بمستشفى درنة.

• إضافة إلى نقل عدد من الأطقم الطبية والطبية المساعدة من عيادتي الكيش والصابري إلى درنة لتشغيل العيادات الخارجية بمستشفى درنة على أن تنطلق يوم السبت القادم

• الاستعانة بالأطقم الطبية والطبية المساعدة بمستشفيات باقي المدن وهي مستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا، مستشفى ابن سينا التعليمي سرت، ومستشفى مصراتة العام، ومستشفى زليتن العام، والمستشفى الجامعي وبعض المستشفيات الأخرى بطرابلس، والتنسيق مع مركز سبها الطبي لإرسال فرق طبية متكاملة خلال الفترة القادمة.