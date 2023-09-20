تفاصيل القبض على شخص مطلوب يترأس تشكيل عصابي في بنغازي

تمكن مركز شرطة سيدي خليفة بمديرية امن بنغازي، اليوم الاربعاء من القبض على شخص مطلوب يترأس تشكيل عصابي يمتهن سرقة المحال التجارية وسرقة اغراض من مركبات المواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات السيد.مدير أمن بنغازي لواء أحمد الشامخ والقاضية بضبط المطلوبين لدى القضاء ولدى مراكز الشرطة وعُقب ورود معلومات لدى أعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة عن شخص يترأس تشكيل عصابي متكون من خمسة أشخاص وصادر بحقه امر ضبط وإحضار من النيابة العامة .

وتم ضبط شخصين من أفراد هذا التشكيل في وقت سابق من قبل أعضاء التحريات بمركز شرطة سيدي خليفة ويمتهن هذا التشكيل سرقة المحال التجارية ومركبات المواطنين وتقدر هذه السرقات بمبالغ مالية ضخمة وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز عقيد ربيع الورفلي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب .

وتم خروج أعضاء التحريات إلى مكان تواجد الشخص المطلوب وبالفعل تم مشاهدته وضبطه وتم الإنتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ص.أ.خ وإعترف بما نُسب إليه وتم إحالته إلى النيابة العامة…