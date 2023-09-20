بالصور.. القبض على مصري يقوم بتصنيع وبيع الخمور بمنزل قيد الإنشاء

تمكن “قسم البحث الجنائي” بمدرية امن بنغازي، اليوم الاربعاء من القبض على مصري الجنسية يقوم بتصنيع وبيع الخمور المحلية داخل منزل قيد الإنشاء بمنطقة الإفعاكات .

ووردت معلومات إلى قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغازي مفادها قيام شخص مصري الجنسية بتصنيع الخمور المحلية وبيعها وكذلك المخدرات حيث يباشر الشخص سالف الذكر نشاطه الإجرامي في تصنيع ووبيع والخمور المحلية وكذلك المخدرات .

وأصدر السيد رئيس القسم مقدم خالد الرابحي تعليماته بضبط الشخص المطلوب وعلى الفور تم خروج أعضاء التحريات للبحث والتحري عن الشخص المطلوب .

وأسفرت جهود التحريات عن تحديد المنزل الذي يمارس فيه الشخص المطلوب نشاطه بتصنيع وبيع الخمور وتم الانتقال إلى منطقة الإفعاكات وعند وصولهم قام أعضاء التحريات بمُراقبة المنزل حيث شاهدوا الشخص المطلوب عند خروجه من منزل قيد الإنشاء بمنطقة الإفعاكات وعند مشاهدته لأعضاء التحريات حاول الفرار وتم التعامل معه وضبطه وبحوزته عدد 3 قنينات سعة نصف لتر تحتوي على خمور محلية الصنع .

وبتفتيش المنزل إحترازياً تم العثور عدد 4 قنينات كبيرة سعة ستة لتر وكذلك تم ضبط معدات تستخدم في تصنيع الخمور وتم الإنتقال به إلى القسم .

وبالإستدلال معه تبين أنه يُدعى ح.ك.أ من مواليد 1965 مصري الجنسية وإعترف بتصنيع الخمور المحلية والإتجار بها وأُحيل موقوفاً إلى النيابة العامة.