الرئاسي: المنفي بحث مع  قائد “أفريكوم” تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمكتبه، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال “مايكل لانجلي”، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير “ريتشارد نورلاند”، بحضور رئيس الأركان العامة محمد الحداد، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

وقال البيان إن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، قدم تعازيه الحارة لرئيس المجلس الرئاسي والشعب الليبي في ضحايا درنة ومناطق الجبل الأخضر جراء إعصار دانيال.

وبحث اللقاء تداعيات الأوضاع المأساوية في مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، وتنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة وأهمية التنسيق والتعاون مع القيادة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في هذه المناطق والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة بالكامل، بحسب البيان.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوضع الأمني الذي تعيشه دول جوار ليبيا الإفريقية وتداعياته على أمن واستقرار ليبيا، بالإضافة لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب.

واختتم البيان بأن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، جدد دعمه لخطوات رئيس المجلس الرئاسي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا والتقدم المُحرز لعمل اللجنة المالية العليا.