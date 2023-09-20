تفاصيل مثيرة في الاطاحة بمزور اختام رسمية تخص الداخلية في طرابلس

تمكن قسم التوثيق و المعلومات و التحري بمديرية امن طرابلس، اليوم الاربعاء من الاطاحة بمزور لاختام رسمية يمتهن ” تعقيب المعاملات “.

وقالت مديرية الأمن أن :الطمع يضر بصاحبه و يقوده الى السجن و هذا حال ضبطية هذه الليلة التي اعمى فيها الطمع عيون المتهم الذي يعمل معقب معاملات رسمية باحد مكاتب الخدمات العامة حيث يقوم باتمام اجراءات تسجيل المركبات الالية و استخراج رخص القيادة باستخدامه لاختام تخص وزارة الداخلية”.

وقام المتهم باستنساخ الاختام حيث قام قسم التوثيق و المعلومات بالمديرية بتجميع معلومات حول هذا الشخص و تم ضبطه و احضاره للقسم و عثر بحوزته على عدد (6) اختام مزورة لوحدة الخزينة بالمديرية و قسم ترخيص عين زارة الجنوبي و وحدة ترخيص ابوسليم الفحص الدوري وختم سائق ركوبة عامة”.

و بالاستدلال معه اعترف بانه يعمل بهذه الاختام منذ فترة و ان اسعاره و اتعابه تبدأ من عشرة دنانير و حتى خمسة عشرة دينار.

واتخذت بشانه الاجراءات القانونية اللازمة .