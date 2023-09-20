“الضاوي” يتابع سير عمل عدد من البلديات عقب تشكيل لجان الطوارئ الخاصة بها

تابع وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب سامي الضاوي، سير عمل بلديات البيضاء وشحات وسوسة والأبرق والقيقب والقبة ومدور الزيتون، وعمر المختار وساحل الجبل الأخضر وجردس العبيد والمرج وتوكرة ووردامة.

وأضاف بيان للحكومة الليبية أن الضاوي تابع عمل البلديات عقب تشكيل لجان الطوارئ الخاصة بها، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد بشأن تخصيص وتسييل ميزانية لتغطية المصروفات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل التأخير بأي شكل من الأشكال لمواجهة الأضرار التي خلفها إعصار “دانيال”.

ووفق البيان حضر الاجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر مصادف، ولفيف من مسؤولي وزارة التخطيط والمالية، ورئيس جهاز الحرس البلدي.

وشدد وزير الحكم المحلي، في الكتاب الموجه لعمداء البلديات، على أن تقيد هذه المبالغ على بند المتفرقات بالحسابات المحالة.