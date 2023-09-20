استمرار عمليات توسعة وفتح المسارات البديلة للسدود في درنة

تشهد مدينة درنة الليبية، استمرار عمليات توسعة وفتح المسارات البديلة للسدود، التي انهارت جراء عاصفة “دانيال”، وذلك لربط شرق المدينة بغربها وتسهيل حركة المارة وقوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وقامت وكالة “سبوتنيك”، بجولة، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة درنة المنكوبة، التي تشهد إغلاق قوات الجيش للحركة المرورية في الطريق الترابي المؤقت الذي تم استحداثه بعد انهيار السدين في المدينة.

وتم إغلاق الطريق الترابي، منذ يوم أمس الثلاثاء، حتى تستكمل الآليات أعمالها دون ازدحام، بما يسمح فقط لسيارات الطوارئ وسيارات الأمن بالمرور من هذا الطريق، وذلك في الوقت الذي تشهد المدينة فيه انقطاع كاملا في الاتصالات، لليوم الثاني على التوالي.

ويشار إلى أنه، في 10 من سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار مدمر عدة مناطق شرقي ليبيا، وخلف دمارًا كبيرًا وأسفر عن سقوط آلاف القتلى والمصابين والمفقودين.

واجتاح الإعصار المسمى “دانيال”، بسرعة بلغت 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، سدين يعود تاريخهما، إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.

وبلغ عدد القتلى في درنة، بحسب إحصاءات الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، نحو 3351 شخصًا. كما أفاد الهلال الأحمر الليبي، سابقًا، أن “عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات تجاوز 10 آلاف شخص”، بالتوازي مع إعلان حكومة الوحدة الليبية، تخصيص أكثر من 500 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول شرقي البلاد.

المصدر سبوتنيك