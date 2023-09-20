حكومة حمّاد ترسل معدات تشغيل لمحطة سوسة للتحلية

أعلنت وزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية،وصول المعدات الخاصة بمحطة التحلية البخارية بسوسة لإعادة تشغيلها عقب كارثة السيول الجارفة التي أصابت مدن الجبل الأخضر ومنها مدينة سوسة وتضرر محطة التحلية.

وكان وزير الموارد المائية، قد قام بجولة تفقدية للمحطة في 13 من سبتمبر الجاري لمتابعة الأوضاع فيها عن كثب والتعرف على حجم الأضرار التي لحقت بها، حيث اتضح أنها تعرضت إلى تلفٍ في البنية التحتية والأنابيب، ووجه وزير الموارد المائية بمباشرة صيانتها فوراً وإعادتها في أسرع وقت ممكن للعمل بعد وصول أول المعدات اللازمة لإعادة تشغيلها.