لجنة الأزمة في البيضاء تعقد اجتماعها الأول بشأن حصر الأضرار التي خلّفها إعصار دانيال

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عقدت لجنة الأزمة المنبثقة عن المجلس البلدي البيضاء، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور آدم بو رجيع.

وناقشت اللجنة مسودة نموذج حصر الأضرار التي طالت بلدية البيضاء بحدودها الإدارية، جراء مرور إعصار دانيال الأيام الماضية، من حيث الخسائر سواء البشرية أو المادية.

وأكد رئيس اللجنة جاهزية اللجنة من الناحيتين الإدارية والفنية، مشيرًا إلى أنها أصبحت مستعدة للانطلاق الرسمي للمسح الميداني وحصر الأضرار في البلدية.

وطالب بو رجيع سكان البلدية المتضررين من إعصار دانيال، سواء كانت أضرار بشرية أو مادية، بإثبات الواقعة عن طريق فتح محضر في أقرب مركز شرطة، واحتفاظهم بنسخة من المحضر لديهم، حتى مرور اللجنة عليه من أجل التقييم والحصر.