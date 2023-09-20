لجنة الأزمة بالبيضاء تعقد اجتماعها الأول لحصر أضرار إعصار “دانيال”

البيضاء 20 سبتمبر 2023 (وال)- عقدت لجنة الأزمة المنبثقة عن المجلس البلدي البيضاء اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة آدم بو رجيع، للوقوف وحصر الأضرار التي طالت البلدية جراء إعصار “دانيال”.

الاجتماع عقد بناء على قرار عميد البلدية عبد الله أمطول رقم (20) لسنة 2023 م، تم خلاله مناقشة مسودة نموذج حصر الأضرار التي طالت البلدية بحدودها الإدارية، جرّاء إعصار دانيال والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية.

وأكد رئيس اللجنة آدم بو رجيع جاهزية اللجنة من الناحيتين الإدارية والفنية، مشيرا إلى أنها مستعدة للبدء رسميا في المسح الميداني وحصر الأضرار.

وطالب بو رجيع سكان البلدية المتضررين من الإعصار سواء كانت أضرار بشرية أو مادية، بإثبات الواقعة عن طريق فتح محضر في أقرب مركز شرطة، ويحتفظ بنسخة من المحضر لديه لحين مرور اللجنة من أجل التقييم والحصر. (وال – البيضاء) أ م

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