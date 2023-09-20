بوقعيقيص تطالب بعدم الاستعانة بجهات دولية لمتابعة ومراقبة الإنفاق على مدينة درنة وإعمارها

ليبيا – طالبت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص،بعدم الاستعانة بجهات دولية لمتابعة ومراقبة الإنفاق على مدينة درنة وإعمارها،متسائلة :” ما الذي حققناه من مؤسسة ديلويت الأمريكية التي تولت مراجعة حسابات المصرف المركزي ألم تتستر على الفساد بعد أن تقاضت أموال طائلة؟”.

بوقعيقيص وفي منشور لها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، تساءلت :” مالذي فعلته بلجيكا بفوائد أموالنا المجمدة لديها،وهل عادت أموال تونس الموجودة بالمصارف السويسرية؟، الإجابة معروفة في خبر كان،وهل كان بعض أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فوق مستوى الشبهات؟”.

وأضافت:”لدينا بعض من المتقاعدين في السلطات القضائية تركوا الوظيفة بسجل ناصع لم تلوثه شائبة وبعض الذين لا زالوا منهم في الخدمة كذلك، وعذرا لا بد من التقصي والبحث عن هؤلاء وأسماء ناصعة لدينا في كافة المجالات ويجب إشراك الإعلام ومنظمات المجتمع المدني”.

وختمت بوقعيقيص حديثها :”لقد انتهى زمن وهم النزاهة الفردية الذاتية للعيون الزرق، إن مؤسسات الرقابة والقضاء في أراضيهم هي من يفرض النزاهة،ولعل لنا في ما حدث من اختلاسات في صندوق النقد الدولي مؤخرا عبرة استعينوا بالخبرات الأجنبية للمعرفة والتعلم ولكن تخيروا الشرفاء الليبيين للرقابة والمتابعة”.