الحكومة المكلفة تضع خطة لتوزع الفرق الطبية على المناطق المتضررة بشرق ليبيا

عقد رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة المكلف من وزارة الصحة في الحكومة الليبية المكلفة إسماعيل العيضة، اجتماعاً موسعاً مع مديري المستشفيات والمراكز الطبية لوضع خطة وبرنامج عمل للمناطق المتضررة.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة إن الغرفة وضعت خطة عمل تستمر عدة أشهر لتوزيع الفرق الطبية على مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر.

وتنفيذاً لتعليمات رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، وتعليمات وزير الصحة عثمان عبد الجليل، بحث الاجتماع آلية التنسيق مع مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة الدكتور اسويكر بوزيد، لإعداد برنامج الفرق الطبية المتخصصة وفق معيار زمني وتوزيعها حسب الاحتياج المعد مسبقاً.

وتم تنظيم العمل ووضع جدول لتوزيع المهام على مستشفيات درنة على النحو الآتي:

• مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجمهورية يُقوم بتسيير الفرق الطبية بقسم النساء والولادة بمستشفى درنة التعليمي

• مركز خدمات الكُلى بنغازي يقوم بتشغيل مركز خدمات الكُلى درنة

• مستشفى الهواري يقوم بتشغيل قسم الباطنة بمستشفى درنة

• مستشفى الجلاء للحوادث بنغازي يقوم بتشغيل قسم الجراحة بمستشفى درنة.

• نقل عدد من الأطقم الطبية والطبية المساعدة من عيادتي الكيش والصابري إلى درنة لتشغيل العيادات الخارجية بمستشفى درنة على أن تنطلق يوم السبت القادم

• الاستعانة بالأطقم الطبية والطبية المساعدة بمستشفيات باقي المدن وهي مستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا، مستشفى ابن سينا التعليمي سرت، ومستشفى مصراتة العام، ومستشفى زليتن العام، والمستشفى الجامعي وبعض المستشفيات الأخرى بطرابلس، والتنسيق مع مركز سبها الطبي لإرسال فرق طبية متكاملة خلال الفترة القادمة.

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