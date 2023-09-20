لجنة الأزمة تعقد اجتماعها الأول بالبيضاء لحصر أضرار إعصار “دانيال”

الوطن| رصد

عقدت لجنة الأزمة المنبثقة عن المجلس البلدي البيضاء اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول برئاسة رئيس اللجنة آدم بو رجيع، للوقوف وحصرالأضرار التي طالت البلدية جراء إعصار “دانيال“.

وبحث الإجتماع مسودة نموذج حصر الأضرار التي طالت البلدية بحدودها الإدارية، جرّاء إعصار دانيال والتي أسفرت عن خسائر بشريةومادية.

وأكد بو رجيع على جاهزية اللجنة من الناحيتين الإدارية والفنية، مشيراً إلى أنها مستعدة للبدء رسميا في المسح الميداني وحصر الأضرار.

وطالب سكان البلدية المتضررين من الإعصار سواء كانت أضرار بشرية أو مادية، بإثبات الواقعة عن طريق فتح محضر في أقرب مركز شرطة، ويحتفظ بنسخة من المحضر لديه لحين مرور اللجنة من أجل التقييم والحصر.