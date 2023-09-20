المنفي: وجهت بتكثيف الجهود في المناطق المتضررة

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الأربعاء بمكتبه، عميد بلدية سوسة وعميد بلدية ساحل الجبل، اللذين استعرضا آثار الكارثة الطبيعية التي ضربت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر بصفة عامة.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن المنفي قدم في مستهل اللقاء التعزية لعميدي سوسة وساحل الجبل، مؤكداً تضامنه وتعاطفه الكامل مع الأهالي في هذه المأساة الكبيرة.

وقال المنفي إنه وجه الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بتكثيف الجهود والتواصل مع كل الأجهزة والمؤسسات للتعامل مع الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة.

كما قدم عميدا بلديتي سوسة وساحل الجبل لرئيس المجلس الرئاسي إحاطة كاملة عن الأوضاع في المناطق المنكوبة، وما يعانيه السكان من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني بالإضافة لخروج محطة تحلية مياه سوسة عن العمل والتي تغذي مناطق سوسة وشحات والبيضاء ووردامة.