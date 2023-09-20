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“المنفي” يبحث مع رئيس الرقابة الإدارية أوضاع المدن المتضررة بشرق ليبيا

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء بمقر المجلس في طرابلس، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء جاء لبحث تداعيات الأوضاع المأساوية التي تمر بها مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر، نتيجة السيول والفيضانات التي خلّفت خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي، حث رئيس هيئة الرقابة الإدارية بضرورة متابعة الجهات الخاضعة لرقابتها ولجان الطوارئ المنبثقة عنها بشأن إدارة الأزمة، مؤكداً أن المجلس الرئاسي لن يدخر جهداً في تقديم العون والمساعدة للمدن المتضررة.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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