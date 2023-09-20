الدبيبة يبحث مع قائد قوات الأفريكوم تداعيات الأوضاع في شرق ليبيا

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بحث قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال “مايكل لانجلي” تداعيات الأوضاع في درنةمع رئيس وزراء الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفير “ريتشارد نورلاند” ورئيس الأركانالعامة الفريق أول ركن محمد الحداد.

وركز الدبيبة ولانجلي خلال لقائهما، على تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر الحكومة المنتهية وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية.

وأكد الدبيبة على أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطقالمتضررة والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة.

و تطرق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا.