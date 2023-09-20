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الدبيبة يبحث مع قائد قوات الأفريكوم تداعيات الأوضاع في شرق ليبيا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

بحث  قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقياأفريكومالجنرالمايكل لانجليتداعيات الأوضاع في درنةمع رئيس وزراء الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، بحضور المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا السفيرريتشارد نورلاندورئيس الأركانالعامة الفريق أول ركن محمد الحداد.

وركز الدبيبة ولانجلي خلال لقائهما، على تنظيم آلية الدعم الأمريكي للمناطق المنكوبة شرق البلاد عبر الحكومة المنتهية وأجهزتها التنفيذية وفرقها الميدانية في المنطقة الشرقية.

وأكد الدبيبة على أهمية التنسيق والتعاون مع الحكومة الأمريكية ومنظماتها الموجودة في ليبيا لرفع الضرر الذي لحق بالأهالي في المناطقالمتضررة والمساهمة في عودة التنمية والاستقرار للمنطقة.

و تطرق الطرفان إلى ملفات تأمين الحدود ومكافحة الإرهاب، وتطورات الوضع السياسي والأمني الذي تعيشه دول الجوار الأفريقية وتداعياتها على أمن واستقرار ليبيا.

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الوطن الليبية

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