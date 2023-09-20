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رئيس سيشل لـ”المنفي”: الشعب الليبي سيُظهر الشجاعة والقدرة

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، برقية تعزية من رئيس جمهورية سيشل “وافيل رامكالاوان”.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان أن البرقية جاء في نصها “بالنيابة عن حكومة وشعب السيشل وبالأصالة عن نفسي أتقدم بعميق العزاء والمواساة إليكم وإلى شعبكم على ما أصاب مدينة درنة في الشرق الليبي من دمار نتيجة عاصفة دانيال وما تبعها من فيضانات أدت إلى فقدان عدد كبير من الضحايا وتركت خلفها الكثير من الدمار”.

وأضاف: “تقف سيشل مع شعب ليبيا في هذا الوقت العصيب، وليس لدينا أي شك في أن الشعب الليبي سوف يقدم الدعم ويظهر التصميم والقدرة والشجاعة في هذه الظروف”.

 

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صحيفة الساعة 24

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