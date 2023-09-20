السيول تكشف عن مدينة أثرية تعود إلى آلاف السنين

قال الناطق باسم قائد القيادة العامة ومدير إدارة التعبئة والتنظيم أحمد المسماري، ان السيول التي شهدتها مدينة شحات كشفت عن مدينة أثرية في تعود إلى آلاف السنين .

وتعتبر شحات، مدينة تاريخية أسسها الإغريق في الجبل الأخضر في أقصى شمال شرق ليبيا وتبعد عن مدينة البيضاء بحوالي بـ10كم، وتعتبر شحات ثاني كبرى مدن محافظة الجبل الأخضر بعد مدينة البيضاء.

وتتميز المدينة بالحمامات اليونانية ومعبد زيوس الذي تأسس في القرن الخامس قبل الميلاد ومعبد أبولو وغيره من المعابد والأغورا ومجلس الشورى، وقلعة الأكروبوليس.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي، ان العاصفة دانيال دمرت كل الطرق والبنية التحتية تدميرا شبه كلي كما بلغت الوفيات في شحات 13 وقندولة 11 والمخيلي 5 وتاكنس 6 ومراوة 2 والقيقب 2 وعمر المختار 3 .

وأشار المسماري أن غرفة عمليات بلدية الساحل انتشلت 109 جثث، كما وصلت 35 جثة إلى مستشفى البيضاء وعُثر على 16 جثة في سوسة.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا مخلفا دمارا كبيرا، سارعت على إثره العديد من الدول لإرسال فرق متخصصة للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة وانتشال الجثث التي انتشرت بالآلاف خاصة في درنة.

وخلف الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أيضا 11 ألفا و470 قتيلا و10 آلاف و100 مفقود، و40 ألف نازح شمال شرقي البلاد، وفقا لأرقام نشرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، في 16 سبتمبر الجاري.