الصحة الليبية: توزيع فرق طبية على المدن والمناطق المتضررة

اعلنت وزارة الصحة الليبية بالحكومة المكلفة،وضع خطة عمل تستمر عدة أشهر لتوزيع الفرق الطبية على مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة بالجبل الأخضر.

جاء ذلك،خلال إجتماع عقده رئيس غرفة الطوارئ بوزارة الصحة الليبية إسماعيل العيضة،الثلاثاء،مع مديري المستشفيات والمراكز الطبية.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة،أن الاجتماع بحث آلية التنسيق مع مدير إدارة الشؤون الطبية بوزارة الصحة الليبية اسويكر بوزيد، لإعداد برنامج الفرق الطبية المتخصصة، وفق معيار زمني وتوزيعها حسب الاحتياج المعد مسبقاً.

وقال العيضة إن اللجنة وضعت برنامج لخطة تسيير عمل بالمستشفيات والمراكز الطبية بمدينة درنة، لعدة أشهر من خلال توزيع الفرق الطبية، على المستشفيات لمدة شهرين في الوقت الحالي على أن يتم تمدديها حسب احتياج المرافق الصحية.

وأضاف أنه قد تم تنظيم العمل بوضع جدول لتوزيع مهام الفرق الطبية على مستشفيات درنة، مضيفاً أن عدداً من الأطقم الطبية والطبية المساعدة بعيادتي الكيش والصابري سينتقلون إلى درنة لتشغيل العيادات الخارجية لمستشفى درنة وأن الفرق الطبية بكامل تخصصاتها ستنطلق يوم السبت المقبل.

وأكد العيضة على أنه سيتم الاستعانة بالأطقم الطبية والطبية المساعدة بمستشفيات باقي المدن، وهي مستشفى الشهيد إمحمد المقريف أجدابيا، ومستشفى بن سينا التعليمي سرت، ومستشفى مصراتة العام، ومستشفى زليتن العام، والمستشفى الجامعي.

ولفت إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع مركز سبها الطبي، لإرسال فرق طبية متكاملة خلال الفترة القادمة لسد العجز في المدن والمناطق المتضررة، وذلك بعد أن يتم التنسيق مع إدارة الخدمات الطبية بوزارة الصحة الليبية.